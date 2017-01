Ärztlicher Einsatz in der Dritten Welt Teilen

2017-01-19T09:30+0100 2017-01-19T09:30+0100

Am Freitag, 20. Januar, findet zum 143. Mal das „Männerfrühstück und mehr“ in der Versöhnungskirche in Strümp, Mönkesweg 22, statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück in entspannter Runde hält Dr. med. Walter Hüppe einen Vortrag zum Thema „Ärztlicher Einsatz in der Dritten Welt“. Es werden wiederum eine rege Teilnahme und interessante Gespräche erwartet. Das Männerfrühstück beginnt um 9.30 Uhr und endet um 12 Uhr. Von Kellys Grammatikou