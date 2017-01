273 Angebote in vier Säulen

Basierend auf den vier Säulen Kultur, Gesundheit, Sprache und Gesellschaft wurden jetzt nicht nur die 273 Angebote des neuen VHS-Programm für das 1. Semester 2017 vorgestellt, sondern auch gleich die neue Leiterin der VHS Meerbusch, Dr. Marie Batzel Von Kellys Grammatikou

Eigentlich ist Dr. Marie Batzel ein richtiges Nordlicht. Zumindest ist die neue Leiterin der VHS Meerbusch in Kiel geboren, zog dann aber mit der Familie nach Marburg in Hessen. „Trotzdem war ich überall in Deutschland und auch in der ganzen Welt unterwegs“, erzählt sie. Denn studiert habe sie Germanistik, Jura und Wirtschaftswissenschaften in Passau, war während ihres Studiums in New York und in Stockholm tätig und irgendwie scheint sie auf den ersten Blick rastlos zu sein. Dabei hat sich die neue Leiterin der VHS Meerbusch und Mutter von drei Kindern mit ihrem Mann in den Niederrhein verliebt und in Ratingen ihr neues Zuhause gefunden. Und das nun auch schon etwas länge. „Ich bin wirklich viel rum gekommen, fühle mich aber am Niederrhein am wohlsten“, gesteht sie.

Dr. Marie Batzel folgt auf Ingrid Terrana-Kalte, die im letzten Jahr in Rente ging. Zu dieser Zeit war Dr. Marie Batzel noch bei der VHS in Mönchengladbach beschäftigt und dort für die kulturelle Bildung tätig. „Deswegen war ich auch nur in Teilen am neuen VHS-Programm beteiligt“, sagt sie. Trotz allem wurde sie über die Arbeit und das Programm für das neue Semester regelmäßig informiert. „Wir sind im ständigen Austausch“, sagt Berthold Grebe von der VHS. „Wir sind froh über den Neuzugang und die neuen Impulse, die Dr. Marie Batzel mitbringt“, ergänzt er.

Von der VHS Meerbusch ist die neue Leiterin begeistert. „Wir haben hier in der VHS technisch gut ausgestattete Räume und eine große Zielgruppe. Wir haben alle im Haus“, sagt sie und meint damit die unterschiedlichsten Zielgruppen. Von der Hausfrau über Schüler und Jugendliche bis hin zum Full-Time-Jober werden die Kurse von den unterschiedlichsten Zielgruppen besucht. „Die zeitliche Verdichtung von heute erfordert neue Konzepte, die wir hier umsetzen möchten. Intensive Prozesse laufen gerade“, erklärt sie.

Das schlägt sich bisweilen auch im neuen VHS-Programm nieder. Satte 273 Angebote bietet das 1. Semester 2017. Schwerpunkte sind die Bereiche Kultur, Gesundheit, Sprache und Gesellschaft.

Ob Reisen oder Vorträge, Sport- und Gesundheitskurse, Grund- oder Aufbaukurse in verschiedenen Sprachen, Deutsch für Zuwanderer oder oder oder - das Programm lässt auch im 1. Semester keine Wünsche übrig.

(StadtSpiegel)