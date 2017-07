5.000 Euro für Meerbuscher Tafel

Viel Schweiß steckt hinter der Spende: Die Pastor-Jacobs-Schüler haben die Einnahmen des Sponsorenlaufs jetzt Meerbusch hilft überreicht. Von Alexander Ruth

Am 5. April fand der Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler der Pastor-Jacobs-Schule statt. Wie schon in der Vergangenheit ist es der Schule ein großes Anliegen, insbesondere auch als Vorbild für die Kinder, caritative Organisationen zu unterstützen. Daher wurde ein Teil der erlaufenen Einnahmen in Höhe von 5.000 Euro an die Meerbuscher Tafel gespendet. Voller Freude konnten wir beim diesjährigen Schulfest am Samstag diese Spende offiziell an den Verein Meerbusch hilft überreichen.

„Es freut uns sehr, dass die Schulgemeinde der Pastor-Jacobs-Schule die Meerbusch hilft – TAFEL partnerschaftlich so großzügig unterstützt und uns erneut ermöglicht, unsere Projekte für alle Bedürftigen im Stadtgebiet auszubauen. Die Spende fließt voll in die dringende Anschaffung des Kühlfahrzeugs ein”, erläutert Christina Pavia, Schatzmeisterin vom Verein Meerbusch hilft.

