8000 Euro an die Arche Noah gespendet

2017-01-16T14:01+0100 2017-01-16T14:01+0100

Torsten Schnutz, Geschäftsführer der Despec Supplies GmbH und der Meerbuscher Thomas Elste, Geschäftsführer der timo printware GmbH haben federführend entschieden, die Einnahmen ihrer Weihnachtstombola in Höhe von 8.000 Euro an die Jugendfarm Arche Noah in Meerbusch zu spenden. Die Arche Noah ist eine offene, pädagogisch betreute Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und achtzehn Jahren. Sie wurde vor rund drei Jahrzehnten von Hildegard Miedel gegründet, die diese Einrichtung auch heute noch leitet und an allen Tagen des Jahres für ihre Kinder und Tiere im Einsatz ist. Kurz vor Weihnachten letzten Jahres besuchten Torsten Schnutz und Thomas Elste persönlich die Jugendfarm Arche Noah in Meerbusch, um Hildegard Miedel einen symbolischen „großen Scheck“ zu überreichen und sich bei der Gelegenheit einen Einblick über ihre Arbeit verschaffen. Mit der Übergabe des Spendenschecks war es nicht nur eine vorweihnachtliche Überraschung, sondern man leistete eine ganz eigene Art von Nachbarschaftshilfe in Meerbusch. Foto: Privat Von Kellys Grammatikou