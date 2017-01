„28 Kilo weniger haben mein Leben verändert“

Im letzten Teil unserer Serie „Von XXL zu L“ zieht Teilnehmer Christian Houben ein durchweg positives Fazit. Von Kellys Grammatikou

„Man erkennt sehr schnell die positiven Signale der Ernährungsumstellung und die positiven Folgen: Keine Zucker-Insulin-Heißhungerattacken mehr, keine Schweißausbrüche, und der Blutzuckerspiegel ist derart gut eingestellt, dass man nicht hungert und auch kein Verlangen wie ein Junkie mehr entwickelt“, ist Christian Houben vom XXL-Programm überzeugt.

Zudem werden sehr wichtige Zubereitungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten gezeigt, die eine schnelle Zubereitung und Vorbereitung ermöglichen, um auch bei seinen eigenen, sehr begrenzten zeitlichen Möglichkeiten, immer optimal lebensmitteltechnisch vorbereitet zu sein.

Drittes sehr, sehr wichtiges Bindeglied für den Erfolg ist das Herz-Kreislauf-Training mit Simone Rudolph. Es findet im TSV Trainingscenter, der Alten Schule im ersten Obergeschoss statt. Houben selbst selbst war sehr überrascht, wie abwechslungsreich und gezielt das Herz-Kreislauf-Training ist und mit welcher Vielfalt und Gewissenhaftigkeit das Training durchgeführt wird. Zusätzlich wird jeder einzelne hinsichtlich seiner individuellen Kondition und seiner Leistungsfähigkeit genau beobachtet, um den optimalen Erfolg sicherzustellen. Dabei wird jedem vermittelt, wie leicht und ohne große Hilfsmittel es möglich ist, sehr gezielt zu trainieren. Trainingserfolge stellen sich innerhalb kurzer Zeit sehr schnell ein und verändern positiv den ganzen Organismus. „Man fühlt sich fitter, beweglicher und konditionell belastbarer“, sagt Christian Houben heute. „Kurzum, der ganze Alltag gestaltet sich einfacher“, ergänzt er.

Sein großes Fazit für diesen Kurs ist, dass man zum Discountpreis zwei Trainer pro Woche zum Walken erhält, zudem einmal pro Monat eine sehr professionelle Ernährungsberatung, einen Kochkurs, einen Motivationstrainer, und zusätzlich ist auch noch ein Arzt mit im Gepäck. Den persönlichen Herz-Kreislauf-Trainer gibt es einmal pro Woche oben drauf.

„Sehr motivierend war für mich die freiwillige Teilnahme am Sommerlauf des TSV Meerbusch, bei dem sehr viele Kursteilnehmer mitgemacht haben. Zum Abschluss des Wettbewerbs gab es noch Urkunden, die mich besonders stolz machten. Alles zusammen ist es billiger, als ein Paar Schuhe, ein Hemd und eine Hose zu kaufen, aber es hält länger“, scherzt er.

Seine Bilanz aus medizinischer Sicht: „Ich benötige nach sieben Jahren kein nächtliches Beatmungsgerät mehr. Meine Schlafapnoe ist mit dem Gewichtsverlust verschwunden. Zusätzlich habe ich eine Menge der Medikamente in Absprache mit meinen behandelnden Ärzten reduzieren können. Meine Blutdruckwerte sind von der Hypertrophie Grad I & II auf Normalwerte gesunken. Regelmäßig hatte ich Herzrhythmus Störungen, heute sind sie bei mir zur Ausnahme geworden. Die mir vor Kursbeginn drohenden Insulinspritzen sind kein Thema mehr. Ich benötige nicht einmal Tabletten, um den Insulinspiegel zu stabilisieren. Aber das nicht zu bezahlende und allerbeste ist der sehr gute Allgemeinzustand und die neue Vitalität, die ich gewonnen habe. Alles fällt mir leichter und geht besser von der Hand. Das Zitat ’in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist“, trifft zu.“

Einen kleinen Nachtteil beklagt er dennoch: „Ich m usste mich neu einkleiden weil nichts mehr gepasst hat - zu groß war. Neue Hemden und neue Hosen, aber es sind jetzt die Sachen, von denen ich früher geträumt habe. Auf einmal passt und sitzt alles besser. Das damit verbundene neue Lebensgefühl ist unbezahlbar“, scherzt er und freut sich.

Ein spanischer Freund, der ihn ein knappes halbes Jahr nicht gesehen hatte, ist am Flughafen fast an ihm vorbeigelaufen, weil er Christian Houben nicht wiedererkannt hat. „Du bist ja nur noch ein Viertel von damals“ erinnert sich Houben an die Worte seines Freundes. Fast 28 Kilo weniger, ein neuer Mensch, aber unserer Freundschaft hat das keinen Abbruch getan.

„Ich kann nur jedem empfehlen, an diesem Kurs teilzunehmen. Das Leben wird sich gravierend ändern.“

