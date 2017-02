„Check In“ für Jugendliche

Im Juni stehen wieder die beliebten Check In-Tage an. Unternehmen können sich noch bis April anmelden. Von Alexander Ruth

4650 Jugendliche nutzten 2016 die Gelegenheit, mit Auszubildenden und Ausbildern von 230 Unternehmen ins Gespräch zu kommen und so erste Kontakte für die anste-hende Berufswahl zu knüpfen. Eine Vielzahl von Ausbildungsbetrieben, Institutionen und Hochschulen wird auch in diesem Jahr (drei Wochen vor den Sommerferien) erneut „die Türen öffnen“ und Ausbildungsberufe und duale Studiengänge präsentieren: 26. Juni, Mönchengladbach, 27. Juni, Kreis Viersen, 28. Juni, Krefeld, 29. Juni, Rhein-Kreis Neuss jeweils von 13 bis 17 Uhr. In einigen Fällen konnten in der Vergangenheit noch offene Ausbildungsplätze sogar direkt besetzt werden.

Die CHECK IN Unternehmen präsentieren den Schülerinnen und Schülern dabei berufliche Ausbildungen zum Anfassen. Das Prinzip ist und bleibt einfach: Mit Unterstützung der weiter-führenden Schulen werden die Jugendlichen zum Besuch der teilnehmenden Unternehmen an den vier Aktionstagen eingeladen. Die Ausbildungsbetriebe öffnen drei Wochen vor den Sommerferien ihre Türen. Echte Einblicke in die betriebliche Praxis mit Rundgängen durch den laufenden Betrieb, Mitmach-Aktionen und Gesprächen mit Ausbildern und Auszubilden-den, vermitteln den Jugendlichen Eindrücke des Arbeits- und Ausbildungsalltags. Praktika, die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz, die Berufsausbildung selbst und gegebenenfalls ein duales Studium folgen regelmäßig und kennzeichnen den CHECK IN Weg zur Nachwuchs-Fachkraft.

Seit 2010 organisieren die Initiatoren der CHECK IN Berufswelt das frühzeitige Zusammentreffen von Ausbildungsunternehmen und interessierten Jugendlichen. Zielgruppe sind dabei Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9–13 aller Schulformen.

Mit der Homepage www.checkin-berufswelt.de , der Facebook-Präsenz www.facebook.com/CIBface/ und nicht zuletzt mit dem CHECK IN Schülermagazin kann sich der angehende Nachwuchs in der Vielfalt der Ausbildungsangebote umsehen und auf freiwilliger Basis die Besuche bei den teilnehmenden Unternehmen an den CHECK IN Days planen.

An der CHECK IN Berufswelt können sich ausbildende Unternehmen und Institutionen aller Branchen und jeder Größenordnung beteiligen. So nehmen alljährlich sowohl Kleinunternehmen wie auch Global Player an der Aktion teil. Es gilt ganz allgemein die Fachkräfte von morgen frühzeitig zu suchen und rechtzeitig zu finden.

Anmeldungen für interessierte Unternehmen sind ab sofort über das CHECK IN Organisationsbüro oder über die Homepage ( www.checkin-berufswelt.de ) möglich. Anmeldeschluss ist der 15. April.

„Bei CHECK IN Berufswelt 2017 können Unternehmen zukünftige Fachkräfte bereits frühzeitig für ihren Betrieb begeistern – die Jugendlichen wiederum erhalten durch reale Einblicke in die Berufswelt die Chance, ihren Berufswunsch klarer zu definieren. Im Namen aller Schirmherren darf ich Ihnen daher die Teilnahme an CHECK IN Berufswelt ausdrücklich empfehlen. Die Aktion bietet die Chance dafür zu werben, welche spannenden Perspektiven eine Berufsausbildung bietet“, erklärt Schirmherr Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

Als Leitmotiv für die CHECK IN Berufswelt 2017 stellten sich zwei Auszubildende des CHECK IN Partner-Unternehmens Tölke und Fischer zur Verfügung. Nach dem Abitur hat die 20-jährige Laura Rußler im August letzten Jahres eine Ausbildung zur Automobilkauffrau aufgenommen. Sergio Olmo Jimenez hat seine Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker bereits mit 16 Jahren begonnen und schließt das zweite Ausbildungsjahr bereits in diesem Sommer ab.

(Report Anzeigenblatt)