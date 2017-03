„Dachdecker“-Betrüger aus Meerbusch geschnappt

Sie gaben an, das Dach eines Ehepaars reparieren zu wollen – und nachdem die Polizei vorbeischaute, erwartet die drei Männer nun ein Strafverfahren wegen Betrugs. Von Alexander Ruth

Es ist eine immer wieder auftretende Masche, mit der Betrüger meist ältere Mitmenschen um ihr Geld bringen wollen: Vermeintliche Handwerker bieten ihre Dienste an Haus und Grundstück an, nehmen den Senioren viel Geld ab, aber geleistet wird nichts oder schlechte Arbeit. „Immer wieder warnen wir vor solchen Machenschaften“, sagt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Und nun legten die Beamten einem Trio in Kaarst das „Handwerk“, das gerade mutmaßlich dabei war, ein Seniorenpaar (beide 82 Jahre) über den Tisch zu ziehen.

„Mit Hilfe eines aufmerksamen Bankangestellten konnten wir drei Tatverdächtige schnappen“, teilt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit. „Am Mittwochvormittag informierte uns ein Mitarbeiter eines Geldinstitutes telefonisch, dass ein älteres Ehepaar gerade bei ihm eine größere Summe Bargeld abheben wolle, um Dachdeckerarbeiten zu begleichen.“ Das kam dem Bankangestellten suspekt vor.

Während Beamte der Polizeiwache Kaarst zum Geldinstitut fuhren, suchte eine Streifenbesatzung den Wohnort der Senioren (beide 82 Jahre alt) auf und stellte auf dem Dach des Hauses drei Personen fest. Die drei 29- und 30-jährigen Männer gaben an, Undichtigkeiten auf dem Dach festgestellt und mit den Hauseigentümern einen mündlichen Vertrag zur Reparatur abgeschlossen zu haben. Die angeblichen Dachdecker, ausgestattet mit einer Leiter, drei Eimer gefüllt mit Putzmörtel, zwei Maurerkellen, einer Silikonkartusche und diversem Kleinmaterial, die in einem Mietwagen vor Ort waren, durften ihre „Arbeiten“ einstellen – das Geld blieb auf der Bank.

„Die drei Männer aus Meerbusch und Geldern erwarten jetzt ein Strafverfahren wegen Betruges“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob das Trio für weitere Straftaten in Betracht kommt.

(StadtSpiegel)