Ein kostenloser Workshop zum Thema „Die Frau als Unternehmerin“ findet am Mittwoch, 15. Februar, von 17 bis 21 Uhr im TZG Business Center an der Königstraße 32 in Neuss statt. Das Startercenter des Rhein-Kreises Neuss bietet die Veranstaltung in Kooperation mit der Unternehmensberatung AdConMo aus Neuss an. Von Alexander Ruth

Im Workshop erhalten Unternehmerinnen Informationen über die speziellen Beratungsangebote für Frauen und bekommen Tipps unter anderem zum Thema Zeitmanagement. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Anmeldungen nehmen die AdConMo per E-Mail an unter s.giesen@advico-ag.de und telefonisch unter 02131 8853014 sowie das Startercenter Rhein-Kreis Neuss E-Mail unter hildegard.fuhrmann@rhein-kreis-neuss.de und telefonisch unter 02131 928–7512. (Report Anzeigenblatt)