„Hinter den Vorhang“

Die Abschiedsausstellung von Museumsdirektor Beat Wismer im im Museum Kunstpalast Düsseldorf unter dem Titel „Hinter dem Vorhang“ widmet sich anhand der Motive Schleier und Vorhang den Grundfragen der Malerei und der bildenden Kunst und ist ein unbedingtes „Muss“, sie noch bis zum 22. Januar 2017 zu besuchen. Das Wechselspiel zwischen Zeigen und Verbergen, Enthüllen und Verhüllen wird durch 200 hochkarätige Leihgaben internationaler Museen verdeutlicht – von Tizian über Rubens bis Gerhard Richter, von der Malerei der Renaissance und des Barock über die Kunst der Moderne bis hin zur Gegenwart. Von Alexander Ruth

Der Meerbuscher Kulturkreis (MKK) bietet am Dienstag, 3. Januar, um 15 Uhr eine 90-minütige Führung mit der Kunsthistorikerin Dr. Margot Klütsch an. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Museumskasse im Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4–5, Düsseldorf.

Die Kosten betragen 18 Euro für Mitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder (Eintritt und Führung). Anmeldung an Stefanie Valentin unter 02131 601475 oder per E-Mail über stefanie.valentin@t-online.de. Foto

