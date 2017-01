Jetzt kann Karneval kommen: Die närrischen Totalitäten haben das „Neusser Gelöbnis“ unterzeichnet. Von Alexander Ruth

Die Karnevalsgesellschaften aus dem Rhein-Kreis Neuss sehen der heißen Phase der „fünften Jahreszeit“ mit großer Vorfreude entgegen. Das zeigte jetzt der gelungene Empfang, zu dem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Prinzenpaare, Dreigestirne und Präsidien aus dem gesamten Kreisgebiet ins Neusser Thomas-Morus-Haus eingeladen hatte. Gemeinsam mit dem Neusser Bürgermeister Reiner Breuer begrüßte Petrauschke dort zum närrischen Neujahrstreffen, das vom Karnevalsausschuss Neuss ausgerichtet wurde.

In vollem Ornat gaben die versammelten Tollitäten nicht nur ein prächtiges Bild ab, sie unterzeichneten mit dem Landrat, Kreisdirektor Dirk Brügge, Bürgermeister Reiner Breuer und den Vereinsvorständen das „Neusser Gelöbnis“ – eine Erklärung, in froher Gemeinschaft den Karneval im Rhein-Kreis Neuss zu pflegen. Auch Korschenbroichs Bürgermeister Marc Venten und die stellvertretenden Bürgermeister Hans Sturm (Dormagen) und Bianka Mischtal (Rommerskirchen) setzten ihre Unterschrift unter das Gelöbnis.

Die karnevalistische Neujahrsrunde findet seit 2010 reihum in den Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss statt. Nach Zons hat sie bereits in Kaarst, Grevenbroich, Dormagen, Neuss, Rommerskirchen und Meerbusch Station gemacht. Die Anregung dazu war vom Neusser Karnevalausschuss mit Jakob Beyen und Reiner Franzen an der Spitze gekommen.

(StadtSpiegel)