„Sieger ist immer der Sport“!

40 Jugendliche aus Fouesnant waren zum Sportleraustausch in Meerbusch – und fanden 40 Freunde. Von Alexander Ruth

Es ist einer dieser wundervollsten Momente, die Meerbuscher Jugendliche erfahren können: Die Türe des Busses geht auf – und vor einem stehen rund 40 gleichaltrige Jugendliche voller Neugier, voller Erwartungen, aber vor allem: voller Freundschaft in den Augen und Herzen. „Dieser Augenblick ist einfach immer wieder wundervoll“, sagt Ulf Ziebarth, Mit-Organisator des Sportleraustausches zwischen Fouesnant und Meerbusch.

Jetzt war es wieder so weit, zum 43. Mal besuchten sich junge Menschen zwischen elf und 14 Jahren, diesmal schauten die Fouesnantler in Meerbusch vorbei. Und auf sie wartete ein volles Programm: Freundschaftliche Wettkämpfe und jede Menge Unterhaltung. „Das Schöne daran: bei den Wettkämpfen gibt es immer nur einen Sieger, das ist der Sport.“ Aus den Bereichen Basketball, Handball, Fußball, Judo, Karate und Turnen waren die Sportler erschienen.

„Untergebracht waren sie wie immer bei Meerbuscher Gastfamilien. Nächstes Jahr fahren die Meerbuscher dann nach Fouesnant.“ Denn so ist das Prinzip: Jugendliche werden nach Möglichkeit bei Familien aus derselben Sportart einquartiert, im Folgejahr fahren dann die Jugendlichen aus den Gastfamilien zu den jeweiligen Familien im anderen Land. Neben dem sportlichen Programm erleben die Franzosen dann mit ihren Meerbuscher Freunden viel. „Wir waren unter anderem auch im Kletterpark in der Neusser Skihalle“, sagt Ulf Ziebarth. Das sei für diese Altersklasse eine „Mordsgaudi“ gewesen, die alleine schon die Teenager zusammenschweißte. Einen offiziellen Abend wie es ihn in entfernter Vergangenheit gegeben hat, gibt es schon lange nicht mehr. „Es bringt ja nichts, wenn die jungen Sportler bei den Reden der Politiker beinahe einschlafen, gleichzeitig aber nervös werden, wann es denn was zu essen gibt.“ Eine Sportlerparty gab es dafür, bei der auch „kleine Reden“ gehalten wurden. Allerdings habe bei diesem Anlass und im Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft Meerbusch-Fouesnant kein Offizieller der Stadt Meerbusch vorbeigeschaut. „Es war noch nicht mal ein stellvertretender Bürgermeister da.“ Trotzdem sei der Abend ein voller Erfolg gewesen – mit einem unbeabsichtigten Höhepunkt. Die Feier mit rund 200 Personen war in der Halle 9/JuCa. Als die Verantwortlichen einen starken Fremdgeruch wahrnahmen, riefen sie die Feuerwehr. Die Folge: Rund eine Stunde wurde das JuCa evakuiert, in einer Nachbarhalle (in einer Werkstatt) schien Benzin ausgelaufen zu sein.

„Als die Sportler die Feuerwehrleute in voller Montur sahen, leuchteten ihre Augen.“ Und dann zeigten die Meerbuscher Kameraden ihr großes Herz: Da die Sportler vorerst nicht in ihre Partyhalle zurückkonnten, trugen die Feuerwehrmänner das Buffet kurzerhand nach draußen. „Das war einfach klasse!“ Und ein Franzose wird eine Sache aus Meerbusch auch nie vergessen: Alle Sportler aus Meerbusch und Fouesnant nahmen beim Osterather Mailauf teil. Gewinner des 2,5-Kilometerlaufs: Yoann Guegan aus Fouesnant. Dass sich die Erwartungen bei Ankunft erfüllt haben, das kann Ulf Ziebarth bestätigen: „Das war wirklich wieder wunderschön. Es sind tolle Freundschaften entstanden, es lief alles blendend, ja, wie soll ich es anders sagen, es war vielleicht einer der besten Austausche, die wir je hatten – so voller Herz und Freude.“

