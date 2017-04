Ab morgen: Fitness am Latumer See

Ab morgigen Donnerstag, 27. April, gibt es Von Kellys Grammatikou

in der Gymnastikabteilung des TD Lank 07 ein neues Vereinsangebot:

Fitness und Walking am Latumer See. In dieser Stunde wird den Teilnehmern ein

Gymnastik- und Walkingprogramm unter fachlicher Leitung geboten. Das Fitness- und Walking-Training findet immer donnerstags ab morgen, von 17 Uhr bis 18 Uhr statt. Interessenten werden gebeten, sich vor ab bei der

Kursleiterin anzumelden unter der Telefonnummer 01578/9296150.

(StadtSpiegel)