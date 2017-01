Anmeldeverfahren läuft im Februar

Im Februar können Eltern ihre Kinder für die weiterführende Schule anmelden. Von Kellys Grammatikou

Meerbusch. Das gemeinsame Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen der Stadt Meerbusch für das Schuljahr 2017 / 2018 läuft im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 20. Februar 2017. Zur Anmeldung kommen Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind.

Bitte bringen Sie das letzte Zeugnis und den roten Anmeldebogen der Grundschule mit.

Die weiterführenden Schulen der Stadt Meerbusch bieten im Einzelnen folgende Anmeldetermine an:

Städt. Realschule Osterath, Görresstr. 6, 40670 Meerbusch, Tel.: 02159 / 679710

www.rso-meerbusch.de

Anmeldetermine:

Freitag, den 17.02.2017 von 15:00 – 17:00 Uhr

Samstag, den 18.02.2017 von 09:00 – 12:00 Uhr

Montag, den 20.02.2017 von 08:00 – 09:00 Uhr und von 12:00 – 14:00 Uhr.

Die Städtische Realschule Osterath hat ihren Schwerpunkt in dem „miteinander leben und lernen“ und „fördern und fordern“.

Alle Schüler beginnen in der Jahrgangsstufe 5 mit der Fremdsprache Englisch. In der Klasse 6 wird die Fremdsprache Französisch eingeführt. Ab Klasse 7 wird nach Neigung der Schülerinnen und Schüler differenziert, d.h. sie können zwischen einem fremdsprachlichen (Französisch), einem naturwissenschaftlichen (Biologie), einem technischen (Technik), einem sozialwissenschaftlichen (Sozialwissenschaften) und einem musisch-künstlerischen (Kunst) Schwerpunktbereich wählen.

In allen Jahrgangsstufen finden zusätzlich Ergänzungsstunden statt, und zwar: Klassenstufen 5/6 schwerpunktmäßig in Deutsch, Klassenstufen 7/8 in Deutsch und Informatik, Klassenstufe 9 schwerpunktmäßig in Hauswirtschaft, im sozialen, fremdsprachlichen oder sportlichen Bereich, und in der Jahrgangsstufe 10 in Deutsch, Englisch, Mathematik, als Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10.

Darüber hinaus gibt es in den Klassen 9/10 das Projekt „Schüler helfen Schülern“.

Die Berufsorientierung ab Klasse 8 mit zwei Praktika und die Kooperation mit zahlreichen externen Partnern sind ein weiterer Schwerpunkt, der den Einstieg ins Berufsleben oder den Besuch einer weiterführenden Schule vorbereitet. Der Unterricht findet in gut ausgestatteten Unterrichts- und Fachräumen statt. Für die 5. und 6. Klassen bietet die Schule eine Übermittagsbetreuung an. In der Mensa gibt es täglich ein frisch gekochtes Mittagessen.

Städt. Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch, Weißenberger Weg 8–12, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132 / 99640 -www.mmge-meerbusch.de

Anmeldung für die Jahrgänge 5 und die gymnasiale Oberstufe

Anmeldetermine für den Jahrgang 5:

Freitag, den 17.02.2017 von 14:00 – 16:00 Uhr

Samstag, den 18.02.2017 von 10:00 – 13:00 Uhr

Montag, den 20.02.2017 von 14:00 – 17:00 Uhr

Anmeldetermine für die gymnasiale Oberstufe:

Montag, 13.03.2017, Dienstag, 14.03.2017

Nach telefonischer Vereinbarung, Kontaktaufnahme bitte bis zum 09.03.2017 unter Tel.: 02132/99640

Die Städt. Maria-Montessori-Gesamtschule richtet ihr Profil am pädagogischen Gedankengut Maria Montessoris aus: Es sieht für alle Klassen in der Sekundarstufe I Freiarbeitsstunden vor. Alle Schülerinnen und Schüler werden während ihrer Schullaufbahn intensiv und individuell begleitet, gefördert und beraten. Eine breite Palette an Arbeitsgemeinschaften und offenen Angeboten ermöglicht ganzheitliches Lernen. Die erste Fremdsprache ist Englisch. Ab Klasse 6 tritt neben Deutsch, Englisch und Mathematik ein viertes Hauptfach, das aus dem Angebot Latein, Französisch, Naturwissenschaften oder Arbeitslehre gewählt wird. Ab Klasse 8 können die Schülerinnen und Schüler Französisch oder Spanisch und ab der Einführungsphase (Stufe 11) Spanisch als weitere Fremdsprache lernen.

Über die Aufnahme wird erst am Ende des Anmeldeverfahrens entschieden. Daher ist es unerheblich, an welchem Tag die Anmeldung erfolgt. Bei einem Anmeldeüberhang entscheidet die Schulleitung umgehend über die Aufnahme, so dass ggf. eine fristgemäße Anmeldung an einer anderen weiterführenden Schule möglich ist. In diesem Fall wird der Anmeldebogen an die Eltern zurückgeschickt.

Städtisches Mataré-Gymnasium.Europaschule Meerbusch, Niederdonker Str. 36, 40667 Meerbusch

Tel.: 02132 / 509500

www.matare.de

Anmeldungen zu den Klassen 5 und 10

Anmeldetermine:

Freitag, den 17.02.2017 von 14:00 – 17:00 Uhr

Samstag, den 18.02.2017 von 09:00 – 12:30 Uhr

Montag, den 20.02.2017 von 09:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 17:00 Uhr.

Der Schulleiter, Herr Gutjahr-Dölls, sowie der Erprobungsstufenkoordinator, Herr Fietze, stehen gerne für Fragen zur Verfügung. (Tel.: 02132/509500)

Das Städtische Mataré-Gymnasium.Europaschule versteht sich u.a. als europäisch international orientiertes Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt. So besteht die Möglichkeit ab Klasse 5 den bilingualen Zweig zu wählen, der sich durch einen erhöhten Englischunterricht und den Sachfachunterricht ab Klasse 7 in den Fächern Erdkunde, Geschichte und Politik auszeichnet. In der Jahrgangsstufe 6 kann Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache gewählt werden. Ab Klasse 8 kann Spanisch als 3. Fremdsprache, ab Klasse 10 als neu einsetzende Fremdsprache gewählt werden.

Es wird erneut eine Chorklasse angeboten, in der die in den Grundschulen etablierte SingPause weiter fortgeführt wird. Damit verknüpft sind eine Weiterentwicklung der Chorarbeit sowie eine Kooperation mit der Städtischen Musikschule Meerbusch. Hinzu kommt die Weiterentwicklung des Instrumentalbereichs.

Als Europaschule unterhält das Mataré-Gymnasium Partnerschaften in Frankreich (Fouesnant), England (Brighton) und den Niederlanden (Harderwijk). Darüber hinaus existieren vielfältige Möglichkeiten an internationalen Projekten teilzunehmen, wie z.B. am Erasmus-Programm, Model United Nations, einem internationalen Betriebspraktikum in England, etc.

Das Mataré-Gymnasium ist ein gebundenes Ganztagsgymnasium mit flexiblen und interessanten Angeboten für Schülerinnen und Schüler. Dazu gehören verschiedene Fördermöglichkeiten in allen Hauptfächern, die Möglichkeit, im Rahmen von Lernzeiten Hausaufgaben zu machen sowie eine Reihe interessanter Arbeitsgemeinschaften.

Städt. Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch

Tel.: 02159 / 96560

www.meerbusch-gymnasium.de

Anmeldung zu den Klassen 5 und der Einführungsphase:

Anmeldetermine:

Freitag, den 17.02.2017 von 14:00 – 17:00 Uhr

Samstag, den 18.02.2017 von 09:00 – 13:00 Uhr

Montag, den 20.02.2017 von 14:00 – 17:00 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten stehen die Schulleiterin Frau Schiebler und die Erprobungsstufenkoordinatorin Frau Schäfer nach telefonischer Anmeldung gerne zu Gesprächen bereit (Tel.:02159/96560).

Das Städt. Meerbusch-Gymnasium (SMG) bietet die Möglichkeit, in der Jahrgangsstufe 5 Französisch als vorgezogene zweite Fremdsprache zu erlernen. Die Schülerinnen und Schüler wählen außerdem in Ergänzung zum Fachunterricht des Jahrgangs 5 ein Fach aus dem Werkstattangebot zur Förderung individueller Kompetenzen. In der Jahrgangsstufe 6 kann zwischen Französisch und Latein als zweite Fremdsprache gewählt werden. Im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufe 8 werden diese beiden Fächer erneut zur Wahl angeboten. Dort und in der Oberstufe kann Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache gewählt werden. Im Rahmen der Ergänzungsstunden werden neben dem Werkstattangebot in der SMG-Stunde auch soziale und methodische Grundkenntnisse vermittelt. In Lernzeiten werden individuelle Förderangebote in den Kernfächern unterbreitet.

Am SMG wird Schülerinnen und Schülern und Erziehungsberechtigten durch geschulte Ansprechpartner innerhalb eines schuleigenen Beratungskonzeptes professionelle Unterstützung angeboten. Das SMG hat ein offenes Ganztagsangebot. Der Cafeteria-Verein als Träger der Übermittagsbetreuung bietet ein warmes Mittagessen. Am Nachmittag finden eine Betreuung der Hausaufgaben, Förderangebote und Arbeitsgemeinschaften mit flexiblen und interessanten Angeboten statt. Die Schule lädt regelmäßig zu Konzerten und Theateraufführungen ein, die aus Unterricht und Arbeitsgemeinschaften erwachsen. Die musische Förderung im außerunterrichtlichen Bereich wird unterstützt durch zwei Chöre und das Orchester.

Für den Unterricht stehen gut gestaltete Unterrichts- und Fachräume zur Verfügung, die den Ansprüchen eines modernen Unterrichts unter Einbeziehung neuer Medien gerecht werden. Die Teilnahme an Wettbewerben und der Erwerb von Sprachzertifikaten bilden einen Schwerpunkt schulischer Arbeit.

Seit vielen Jahren überzeugt die Schule durch ein umfangreiches Leistungskursangebot im sprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

(Report Anzeigenblatt)