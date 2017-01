Auf der Suche nach dem Ufo

Auch in 2017 gibt die OASE wieder Vollgas und startet mit dem Programm Ende Januar. Von Kellys Grammatikou

Gleich am 29. Januar kommen um 11 Uhr die Puppen in die OASE. Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr ein freudiges Ereignis. Und was gibt es zu sehen? „Ratz, der Bär“ heißt das Theaterstück, das die Puppenbühne der Helmholtzstraße vorführt. Hier ein wenig vom Geschehen:

„Mitten im Wald lebt Ratz, der Bär. Wie alle Bären mag auch Ratz am allerliebsten Bienenhonig. Ihr könnt euch seinen Schreck vorstellen, als eines Tages sein ganzer Honigvorrat verschwunden ist. Aber mit eurer Hilfe wird er den Honigdieb bestimmt überlisten.“

Im Februar beginnt am Montag, 6.Februar, ein neuer Kurs zur Thematik der Selbstbehauptung und der Selbstverteidigung. Zielgruppe sind Jugendliche und Erwachsene ab dem 13. Lebensjahr. In den nächsten vier Wochen wird gezeigt, wie man einer Bedrohung aus dem Weg geht, oder ihr im Ernstfall begegnet. Mehrere Taekwondo-Trainer der OASE werden in unterschiedlichen Kleingruppen diese Aufgaben übernehmen.

Am Freitag, 24. Februar feiert die Oase mit Kindern ab dem Grundschulalter eine kleine Karnevalsfeier im Jugendzentrum OASE. Beginn ist um 18.30 Uhr und Ende um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro inklusive Freigetränk. Natürlich sollten alle Kinder kostümiert sein.

Die diesjährige Ferienfahrt zu Ostern bringt alle Teilnehmer nach Jünkerath in die Eifel. Dort wird das Oase-Team eine wirklich tolle Woche mit sehr viel Action, Spaß und Spannung verbringen. Mehr Informationen zu dieser Osterfreizeit gibt es auf der Homepage (www.jugendzentrum-oase.de) unter Freizeiten. Nur so viel sei verraten: Die Teilnehmer besuchen ein Spaßbad, durchsuchen den Wald nach einem verschollenen Ufo, basteln was das Zeug hält und gruseln uns auf der Nachtwanderung…

Die Fahrt zu Ostern richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Für Jugendliche steht eine Fahrt nach Berlin auf dem Programm. Die findet allerdings erst in den Herbstferien statt. Das Programm ist vollständig auf Kultur und Politik ausgerichtet. Das Team der Oase und alle Teilnehmer besichtigen den Bundestag, den Bundesrat, das Museum unter den Stelen, sind zu „Gast“ im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und wandeln durch die Berliner Unterwelten. Dies und noch vieles mehr steht auf dem sechstägigen Programm.

