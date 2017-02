Auf zur 19. Rheingolf-Messe

Noch 30 Tage bis zur 19. RHEINGOLF Messe, denn am ersten Wochenende im März treffen sich wieder alle Golfer und solche, die Von Kellys Grammatikou

es werden wollen, auf der RHEINGOLF Messe.

Meerbusch.

Die 19. Ausgabe der RHEINGOLF findet

vom 3. – 5. März wieder im Areal Böhler in Düsseldorf, auf der Stadtgrenze zu Meerbusch, statt. Es werden bis zu 18.000 Besucher und 230 Aussteller aus 18 Nationen erwartet.

Die vier Credos der Messe lauten: Testen, informieren, shoppen und verreisen. Für ein Wochenende ist die RHEINGOLF Europas größter Golfshop. Gleich vier Golfartikelhändler bieten alles an, was der Golfer braucht, oft zum Messepreis.

Auf insgesamt 14 Driving Ranges können die neuesten Schläger der wichtigsten Hersteller getestet werden. Auf einer eigenen großen Range stellt Top-Partner Callaway die brandneue Big Bertha Epic-Serie vor. Mit den Drivern und Hölzern mit Jailbreak Technologie will der Primus der Schlägerbranche den Markt neu aufmischen.

„Dein erster Schlag“ heißt die Aktion für noch-Nichtgolfer. Gleich an drei Positionen auf der Messe können Golfinteressierte ihren ersten Golfschlag machen, natürlich unter fachkundiger Anleitung von Golflehrern. Dazu gibt es Informationen, wie und wo man am besten mit Golf beginnen kann und was es kostet.

Die die wichtigsten Golfwagen-Hersteller sind wieder mit dabei: Ticad und Jucad zeigen ihre neuen Produkte ebenso, wie erstmals Golf Quant, KB-Golf und Trend Golf. In der Golfarena - präsentiert von Alfa Romeo – bekommt man täglich die besten Tipps und Tricks für ein besseres Spiel von bekannten Pros.

Kostenlos zur RHEINGOLF Messe kommt man mit der RHEINGOLF Card, denn in jedem Voucherbuch ist eine Tageskarte zum Messeeintritt enthalten. (www.rheingolf-card.de).

(Report Anzeigenblatt)