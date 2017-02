Caroline Schubert ist eine Runde weiter!

Siegerehrung im 29. Mathematikwettbewerb des Rhein-Kreises Neuss: Der Landrat zeichnete jetzt 71 Schüler aus. Von Alexander Ruth

Zwölf Mathe-Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss treten demnächst beim Mathematik-Landeswettbewerb an. Sie erreichten erste Plätze beim 29. Mathematikwettbewerbs des Rhein-Kreises Neuss und wurden jetzt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Siegerehrung im Rahmen einer Feierstunde in der Mensa des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Neuss die ausgezeichnet. Insgesamt 71 Schüler hatten erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen und nahmen ihre Urkunden entgegen.

Landrat Petrauschke betonte: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft junge Menschen, die Freude am Lernen, Forschen und auch Experimentieren haben. Denn Wissen ist unsere wichtigste Ressource.“ Auf die Bedeutung von Mathematik in vielen alltäglichen Bereichen wies Gerhard Kath, Schulleiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, in der Feierstunde hin. Seit 1988 gibt es den Mathematik-Wettbewerb des Rhein-Kreises Neuss. Anfangs waren ausschließlich die Jahrgangsstufen 7 bis 10 angesprochen; inzwischen sind alle Jahrgangsstufen von der fünften Klasse bis zur Oberstufe mit dabei. „Immer mehr Schüler – vor allem aus der Unterstufe – machen bei diesem Wettbewerb mit“, berichtet Sandra Martin vom Amt für Schulen und Kultur, die beim Rhein-Kreis Neuss für die Koordination zuständig ist.

Insgesamt 234 junge Mathe-Asse waren diesmal in der Vorrunde angetreten. Die Besten errangen schließlich 37 dritte Plätze, 22 zweite Plätze und 12 erste Plätze. Für die Sieger gab es Sachpreise wie Bücher und Kalender rund um das Thema Mathematik.

Die zwölf Erstplatzierten, die nun auch am Landeswettbewerb am 25. Februar 2017 in Steinhagen im Kreis Gütersloh teilnehmen, sind: Tim Hagen (Marie-Curie-Gymnasium, Neuss, Klasse 5), Kurt Berweiler (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 5), Jens Fischer (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 6), Marc Hauer (Pascal-Gymnasium, Grevenbroich, Klasse 7), Moritz Reyer (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 7), Anna Freyland (Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Klasse 8), Caroline Schubert (Städtisches Gymnasium Meerbusch, Klasse 8), Katrin Gawlik (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 9), Sebastian Kober (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 9), Christian Poggenburg (Gymnasium Korschenbroich, Klasse 9), Paul Müller (Erasmus-Gymnasium Grevenbroich, Stufe EF) und Julian Rapp (Gymnasium Korschenbroich, Stufe Q2).

(Report Anzeigenblatt)