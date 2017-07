Das Antependien-Geschenk 2017-06-29T13:12+0200 2017-07-03T14:31+0200

Große Freude herrschte in der brandenburgischen Partnergemeinde Frankenförde, als Pfarrer Wilfried Pahlke die ehemaligen Antependien der Christuskirche Büderich an Pfarrer Bernhard Hoppe übergab. Zuvor hatte Pahlke sie zum Dienst eingesegnet. Dadurch, dass seit vier Jahren neue Unikate für die Christuskirche durch einen Künstler-Wettbewerb gekauft wurden, konnten die Tücher für Altar und Kanzel nun weiterverschenkt werden. In den liturgischen Farben des Kirchenjahres zieren sie nun die evangelische Kirche in Frankenförde. Besonders eindrucksvoll das rote Antependium, das während einer Jugendfreizeit in Dänemark von Jugendlichen selber kunstvoll gestaltet wurde. Von Alexander Ruth