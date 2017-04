Das Thema: Erbrecht 2017-04-21T12:22+0200 2017-04-21T14:01+0200

Am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr hält Rechtsanwalt Hans Arno Rheingans einen Vortrag zum Thema „Erbrecht-Testamente in Familien mit behinderten Familienangehörigen“. Die Veranstaltung findet an der Hochstrasse 19c statt. Bei Interesse an einer Teilnahme melden Sie sich bitte im Vorfeld beim Verein für Behinderte e.V. unter 02159 678978 oder unter info@vfb-meerbusch.de Von Kellys Grammatikou