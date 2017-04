Den 14. Mai nutzen!

Kreiswahlleiter Petrauschke: „Politische Mitgestaltung am 14. Mai nutzen!“ Von Alexander Ruth

Am 14. Mai 2017 findet die NRW-Landtagswahl statt. Die rund 13 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens entscheiden mit ihren beiden Stimmen, welche Parteien und Abgeordnete in den 17. Landtag einziehen.

Kreiswahlleiter Hans-Jürgen Petrauschke ruft die Bevölkerung im Rhein-Kreis Neuss auf, ihr Wahlrecht aktiv zu nutzen: „Für das Recht zur Wahl haben in der Geschichte viele Menschen gekämpft und mussten dies nicht selten mit dem Leben bezahlen. Ein Blick auf unseren Globus zeigt, dass auch heute demokratische Wahlen längst nicht überall selbstverständlich sind. Gefährdet ist die Demokratie, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr für sie engagieren. Deshalb meine Bitte: Nutzen Sie die Möglichkeit der politischen Mitgestaltung in unserem Land. Gehen Sie am 14. Mai wählen!“

Rund 330 000 Bürgerinnen und Bürger sind im Rhein-Kreis Neuss zum Urnengang aufgerufen. Bei der vergangenen Landtagswahl 2012 lag die Wahlbeteiligung im Kreis bei 62,1 Prozent. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 28. April 2017 ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben.

Falls Wahlberechtigte nicht ins Wahllokal kommen können oder wollen, kann das Wahlrecht auch durch Briefwahl ausgeübt werden. Briefwahlunterlagen können seit dem 10. April 2017 bei den örtlichen Wahlämtern, meist im Bürgerbüro oder Einwohnermeldeamt, beantragt werden. Der per Briefwahl abgegebene Stimmzettel muss spätestens bis zum Wahlsonntag, 14. Mai, 18 Uhr, beim örtlichen Wahlamt eingegangen sein.

Am Samstag, 13. Mai 2017, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr ist das Kreiswahlamt unter der Rufnummer 0176 50087910 zu erreichen. Am Wahlsonntag, 14. Mai 2017, ist das Kreiswahlamt ab 8 Uhr bis zur Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses unter den Rufnummern 02181 601–3200, –3201, 3210 sowie unter der FAX-Nummer 02181 601–3299 zu erreichen.

Am Wahlsonntag präsentiert der Rhein-Kreis Neuss für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Ergebnisse der Landtagswahl auf Großleinwand ab 18 Uhr im Kreishaus Grevenbroich, Kreissitzungssaal, Auf der Schanze 10, 41515 Grevenbroich. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Eine neue Facebook-Kampagne des Landeswahlleiters soll Erstwähler fit für die NRW-Landtagswahl machen. In informativen Video-Clips erfahren Erstwähler alles Wissenswerte zur Wahl. Mehr Informationen sind im Internet unter www.erstwaehler.nrw.de und auf Facebook https://www.facebook.com/erstwaehlerNRW/ erhältlich.

Wie die Wählerinnen und Wähler bei der letzten Landtagswahl abgestimmt haben, welcher Kandidat ein Direktmandat gewonnen hat, wie viele Briefwähler es im Kreis gab und weitere Informationen sind auch im Internet unter www.rhein-kreis-neuss.de/wahlen abrufbar. Dort steht auch eine Broschüre des Kreises mit allen Teilergebnissen für die Städte und Gemeinden zum Download bereit.

(Report Anzeigenblatt)