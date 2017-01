Der erste Info-Abend

Christian Houben hat mit dem Programm „Von XXL auf L“ knapp 30 Kilo verloren. In unserer Serie erzählt er seine Geschichte! Hier nun der zweite Teil unserer Serie! Von Kellys Grammatikou

Als der Tag gekommen war, erinnerte mich meine Frau an den Infoabend. Ich hatte es wieder vergessen“, erzählt Christian Houben. Sein Tag war bis dahin – wie immer – wieder alles andere als normal verlaufen. Es war sehr spät im Büro geworden, er hatte noch einen Termin abzuarbeiten, es regnete und war sehr kalt geworden. Genug Gründe, wieder zu kneifen und den Infoabend sausen zu lassen. „Aber ich nahm am Infoabend teil. So wie sich jetzt herausgestellt hat, eine der wichtigsten Entscheidungen in den letzten Jahren“, sagt er.

Sehr viele Leute waren erschienen: Drei Trainerinnen, ein Arzt, ein Motivationstrainer, eine Ernährungsberaterin und knapp 22 sehr mollige Interessenten für den XXL-Kurs. So hörte Christian Houben den Ausführungen jedes einzelnen Dozenten aufmerksam zu, und es wurde immer interessanter für ihn. „Ich hatte jedoch Zweifel, dass ich das umfangreiche Programm zeitlich bewältigen könnte. Als sehr angenehm habe ich die anschließende offene Besprechungsrunde mit allen Beteiligten empfunden, die mir die Gelegenheit bot, alles genau zu hinterfragen. Ich dachte: Gott sei Dank ist das hier kein steriles durchgestyltes Fitnessstudio mit Verkaufsshop“. Obwohl noch nicht ganz überzeugt, meldete sich Christian Houben für das Projekt XXL -L an. Jedoch die Ernährungsseminare, die Kochabende mit anschließendem Verzehr der nach Rezepten selbst zubereiteten Gerichte und das Motivationsseminar machten den Kurs sehr interessant. „So warf ich meine Anmeldung motiviert in den Briefkasten und konnte den ersten Termin kaum erwarten. Ich war sehr gespannt, wer und wie viele Teilnehmer sich mit mir angemeldet hatten“.

Das erste Walking Training war sehr ergiebig. Neue Themen wie Aufwärmen, Dehnen, Stretching und erste Anweisungen zur richtigen Haltung und Technik beim Walken wurden sofort praktisch umgesetzt und von den beiden Trainerinnen permanent überprüft und korrigiert. Zu Anfang gab es sehr viele motivierende Worte während des Walkings, die halfen durchzuhalten. Die Zeit verging wie im Flug und Christian Houben war sehr stolz. Allen Bedenken zum Trotze machte es ihm sogar riesig Spaß, mit Gleichgesinnten die Runden zu absolvieren.

Das Training war sehr gut dosiert: Anstrengend, jedoch gut zu schaffen, eine optimale Kombination aus Belastung und zugleich starker Entschleunigung vom Alltag aus der er zusätzlich Motivation erhielt. Der leichte Muskelkater am nächsten Tag war noch voll aktiv, und es ging weiter in Petra Gesthuysen-Miedens Kochschule: Ernährungsberatung und das Kennenlernen aller Teilnehmer in sehr entspannter Runde in der höchst professionellen „Abenteuer Küche“.

Hier ging es in der Gruppe weiter mit dem Konzept der begleitenden Ernährungsberatung und der praktischen Anwendung des Gelernten. „In den Kochseminaren verwenden wir vor allem regionale Lebensmittel, die geputzt, geschält, gekocht, gebraten oder wie auch immer verarbeitet werden. Es gibt immer begleitende Rezepte zum Nachschauen und zum Nachkochen für zuhause. Petra bereitet den Einkauf perfekt vor“, erinnert er sich. Man entwickelt in ihrem Kurs eine sensiblere Art und Weise mit Lebensmittel umzugehen. Hier erhält man die Basis für eine Ernährungsumstellung, bei der das Kalorienzählen unwichtig ist. Die Ernährungsberaterin schaffte es, einem immer hungrigen und nimmersatten Krümelmonster die grundlegenden Prinzipien der Ernährung beizubringen. „Ich esse heute mehr als zuvor, aber das Richtige zur richtigen Zeit mit mehr Genuss. Man erkennt sehr schnell die positiven Signale der Ernährungsumstellung und die positiven Folgen“. weiß Christian H ouben heute.

(StadtSpiegel)