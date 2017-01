Der Handwerker-Notdienst !

Auf Initiative der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch (wbm) haben sich Elektro- und Sanitär-Fachbetriebe zu einem Notdienst zusammengeschlossen. Unter der kostenlosen Stördienstnummer 0800 8101102 sind die Fachmänner nun unter anderem auch an Feiertagen erreichbar. Von Alexander Ruth

Fallen der Strom oder die Heizung aus, ist das ärgerlich. Noch schlimmer ist es aber, passiert dies außerhalb der regulären Öffnungszeiten oder gar an Feiertagen. In der Winterzeit ist dann bibbern angesagt. Dem wollen die Handwerker aus Meerbusch und der Region nun entgegenwirken: mit einem Handwerker-Notdienst! „Dieser Zusammenschluss von Elektro- und Sanitärfachbetrieben wurde auf Anregung der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch ins Leben gerufen“, sagt Andrea Steffen von der wbm. Es handelt sich um niedergelassene Fachbetriebe, die Meerbuscher Bürgern einen 24-Stunden-Notdienst außerhalb der üblichen Arbeitszeiten bieten. „Für Störfälle am Versorgungsnetz erreichen die Bürger die wbm unter der kostenlosen Rufnummer 0800 8101102.“ Dann rücken die Stadtwerker aus und nehmen sich des Problems an. Oft aber erweist sich auf Nachfragen, dass ein Defekt an der Hausanlage vorliegt. Dann verweisen die Wirtschaftsbetriebe auf Wunsch des Kunden an den diensthabenden Fachbetrieb.

„Das hat den Vorteil auch nach Feierabend und am Wochenende einen qualifizierten, ortsansässigen Reparaturservice zum festen Stundensatz zur Verfügung zu haben, denn diesen haben die Wirtschaftsbetriebe mit den Heimathandwerkern zum Schutz des Kunden vereinbart.“ Somit sind Verbraucher in Not vor bösen Überraschungen geschützt.

Ulrich Rammler von den wbm koordiniert die Aktivitäten der Heimathandwerker. „Natürlich wünschen wir keinem, dass an Ostern, Weihnachten oder Silvester der Strom oder die Heizung ausfällt. Wenn aber doch, können die Willicher und Meerbuscher Bürger auf die Heimathandwerker zählen“, weiß er zu berichten. Rammler ergänzt: „Wir fühlen uns der Stadt und ihren Bürgern verpflichtet. Deshalb ist es uns wichtig, dass auch die Preise bei einem Notfall fair und transparent kalkuliert sind.“

Wie man am besten bei einem Störfall vorgeht, erläutern die wbm auf ihrer Website unter www.wbm-meerbusch.de/handwerker/notdienst.html .

Hier findet sich auch eine Liste aller Elektro- und Sanitärbetriebe aus Meerbusch und Willich.

(StadtSpiegel)