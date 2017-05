Der neue König von Meerbusch

Bei strahlendem Sonnenschein und mit seinem 17. Schuss auf den hölzernen Vogel holte sich vergangenen Samstag der Langst-Kierster Schützenkönig Holger Amelung die Stadtkönigswürde. Von Kellys Grammatikou

Zusammen mit seiner Frau Hiltrud regiert er nun bis zum nächsten Stadtvogelschießen die Meerbuscher Schützen bis ins Jahr 2019. Insgesamt 35 Mal schossen die Anwärter Peter Fiegen (Lank-Latum), Holger Amelung (Langst-Kierst) und Josef Lickes (Osterath) auf den Voge,l ehe dieser um 18.20 Uhr den Königspatronen nachgab. Zuvor hatte sich das Regiment am alten Osterather Rathaus zur Frontabnahme versammelt. Ein letztes Mal schritt Stefan Mosch als alter Stadtschützenkönig die Front ab und die Schützen setzen sich, musikalisch unterstützt vom Spielmannzug Osterath und dem Musikverein Osterath, zum Festplatz am Wienenweg in Bewegung.

Hier begrüßte der 1. Vorsitzende Christoph Bommers zusammen mit Bürgermeisterin Angelika Miehlke-Westerlage die Uniformierten und deren Gäste und wünschte allen ein gutes Gelingen im schießerischen Wettstreit. Akustisch eröffnete die Feldkanone „Magda“der Artillerie Osterath das Vogelschießen. Der neue Stadtschützenkönig Holger Amelung fährt beruflich Bus bei der Düsseldorfer Rheinbahn. Seine Königin Hiltrud verdient ihre Brötchen als Erzieherin im katholischen Kindergarten in in Lank. Sie gehörte auch zu den ersten Gratulanten und nahm ihren König herzlichst drückend „erst einmal in den Arm“. Einen Tag später konnten die beiden dann ihre tänzerischen Qualitäten beim Tanz in den Mai unter Beweis stellen.

