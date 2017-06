Die Besten der Besten!

Die Meerbuscher Feuerwehr hält in Frankfurt die „Bestzeit in der ewigen Bestenliste“: Beim 11. SkyRun im Messeturm in Frankfurt a.M. bewiesen Philipp Küppers, Henrik Giesler und Lukas Höttges erneut ihre Fitness – und kehrten mit ordentlich viel Ruhm für Meerbusch zurück. Von Alexander Ruth

Dass Meerbusch die beste und schönste Stadt auf der Welt ist, ist wohl jedem klar. Dass aber auch die sportlichen Leistungen aus dem Heimort sehr ansehnlich sind, das konnten nun die Kameraden der Meerbuscher Feuerwehr in Frankfurt a.M. unter Beweis stellen: Dort gaben sie sich beim 11. SkyRun im Messeturm so souverän, dass sie zum wiederholten Mal den ersten Platz in der Kategorie „Firefighter’s Cup, Maske nicht angeschlossen“ holten – und damit die „Bestzeit in der ewigen Bestenliste“ halten. Und das will was heißen. Denn: Das Ziel des SkyRuns ist, nebenbei der höchste Treppenlaufs Europas, die 61. Etagen (1202 Stufen und 222 Höhenmeter) schnellstmöglich zu besteigen. „Neben Profi-und Amateursportlern konkurrieren dort Feuerwehrteams gegeneinander, bestehend aus jeweils drei Feuerwehrmitgliedern mit vollständiger Einsatzkleidung und Atemluftflasche auf dem Rücken“, berichtet Lutz Meierherm mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Dabei werden die Zeiten der Wehrleute separat erfasst und zu einer Teamzeit addiert. Zum vierten Mal in Folge stellte die Feuerwehr Meerbusch zwei Teams und erzielten dabei beachtliche Ergebnisse in der Kategorie „Firefighter’s Cup, Maske nicht angeschlossen“. Philipp Küppers, Henrik Giesler und Lukas Höttges (alle vom Löschzug Lank-Latum) stellten dabei eines der beiden Teams. Nach den erfolgreichen Teilnahmen in den beiden Jahren zuvor, in denen sie zum einen den Sieg sicherten und im darauffolgenden Jahr verteidigen konnten, wurde am vergangenen Sonntag der dritte Triumph in Folge eingefahren. Mit einer sensationellen Teamzeit von 38:05 Minuten konnten Philipp Küppers (11:21 min), Henrik Giesler (12:55 min) und Lukas Höttges (13:49 min) zwar die im Jahr zuvor selber aufgestellte Rekordzeit nicht verbessern, halten aber dennoch weiterhin die „Bestzeit in der ewigen Bestenliste“. Das zweite Team, bestehend aus Marius Wellnitz (15:21 min), Nils Kupp (15:40 min) und Jörg Brouns (16:07 min), ebenfalls aus den Reihen des Löschzuges Lank-Latum, waren nicht weniger erfolgreich. Mit einer Teamzeit von 46:59 Minuten nahm das Team einen sehenswerten siebten Platz ein und damit eine „Top-Ten“ Platzierung unter 42 angetretenen Teams aus ganz Europa.

(Report Anzeigenblatt)