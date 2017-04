Einbruch in den den Kindergarten 2017-04-21T12:22+0200 2017-04-21T12:21+0200

Ein Kindergarten auf der Hauptstraße und einer auf der Schulstraße wurden in der Nacht zum Mittwoch Ziele von Einbrechern. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwochmorgen an beiden Einrichtungen rückwärtige Türen auf und gelangten so in die jeweiligen Räumlichkeiten. Dort suchten die Eindringlinge nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Kripo in Meerbusch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 Von Kellys Grammatikou