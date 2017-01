Einsatz in Bösinghoven

Ein Zimmerbrand sorgt für den Einsatz der Feuerwehr in dieser Woche in Bösinghoven. Von Kellys Grammatikou

Die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch wurde am Dienstagmittag zu einem Zimmerbrand auf die Bösinghovener Straße gerufen.

Durch das schnelle Eingreifen der Wehr konnte der Brand schnell gelöscht und größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte aus Bösinghoven hatten sich die beiden anwesenden Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus bereits ins Freie begeben, so dass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Während sich ein Atemschutztrupp über die Haustüre gewaltsam Zugang zum Gebäude verschaffen musste, ging ein weiterer Feuerwehr-Trupp mit einem Strahlrohr auf der Rückseite am Fenster des Brandraums in Stellung um dort den Brand zu löschen. Letztendlich wurde der Kleinbrand im Wohnzimmer im hinteren Gebäudeteil ausfindig gemacht. Brennende Einrichtungsgegenstände wurden durch ein Fenster ins Freie befördert und dort sofort abgelöscht.

Im Einsatz an der Bösinghovener Straße waren die Löschgruppe aus Bösinghoven, der Löschzug Lank und die hauptamtlichen Kräfte der Osterather Feuerwache mit 25 Einsatzkräften.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

(Report Anzeigenblatt)