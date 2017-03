Einstimmung auf Tour de France!

Es ist ein französisches Jahr: Meerbusch feiert das 50-jährige Bestehen der Freundschaft zu Fouesnant – und am 2. Juli rast die Tour de France durch die Stadt. Isabelle Kusari singt Meerbusch jetzt schon einmal in Stimmung. Von Alexander Ruth

Wer den Frühling noch nicht in den Knochen spürt, der sollte sich einen Termin fest im Kalender anstreichen: Am Freitag, 28. April, wird Isabelle Kusari Meerbusch mit ihren französischen Chansons beglücken – und Meerbuschern die schönen Seiten des Lebens vorsingen. „Freuen Sie sich auf ein festliches Programm mit Pariser Chansons, Chansons von Édith Piaf, Balladen aus der letzten 50 Jahre, Chansons Musette, Operetten, Lieder aus der Renaissance, bekannte Opernarien aus der Oper Carmen von Georges Bizet, klassische Chansons aus der Belle Époque, traditionelle Kunst- und Volkslieder“, schwärmt die Sängerin selber von ihrem Auftritt. Das Konzert solle zur Einstimmung auf die Tour de France in Meerbusch und das Jubiläum der Städtefreundschaft Fouesnant-Meerbusch dienen. „Die schönsten Melodien aus Frankreich werden in die Teloy-Mühle kommen“, verspricht Isabelle Kusari. Eine Anmeldung bei der VHS Meerbusch ist jedoch erforderlich bis zum 31. März unter 02159 916 500 oder per Email über volkshochschule@meerbusch.de. Das Konzert ist am Freitag, 28. April, um 19 Uhr in der Teloy-Mühle, Kemperallee 10, in Lank-Latum.

(StadtSpiegel)