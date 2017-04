Führung durch Niederdonk 2017-04-18T11:42+0200 2017-04-18T11:41+0200

Am kommenden Samstag bietet der Geschichtsverein Meerbusch eine Führung mit dem Landeshistoriker Mike Kunze durch den Büdericher Ortsteil Niederdonk an. In unsxcheinbarer Lage findet sich eine der Keimzellen des heutigen Stadtteils Büderich, die mit interessanten Geschichten aufwarten kann. Treffpunkt ist am 22. April um 15 Uhr an der Niederdonker Kapelle, Niederdonker Straße 99. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden, die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Von Kellys Grammatikou