Führungen in Düsseldorf

Im Mai lädt die Evangelische Kirchengemeinde Lank zu zwei 90-minütigen Führungen donnerstags ab 14.45 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt ein: Von Alexander Ruth

Am Donnerstag, 11. Mai, bietet Wolfgang Dietrich einen Rundgang auf den Spuren jüdischen Lebens in Düsseldorf bis 1945 durch die Düsseldorfer Altstadt an.

Am Donnerstag, 18. Mai, bietet die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf eine Führung durch die Sonderausstellung „Fred Stein: Auf dem Weg. Dresden-Paris-New York“ mit eindrucksvollen Fotografien an.

Weitere Informationen und Prospektanfrage unter 02150 911794 oder michael.huebner@evangelisch-lank.de. Foto: Little Italy, New York 1943. Nachlass Fred Stein

(StadtSpiegel)