Fahrt zu „Wunder der Natur“

Der Meerbuscher Kulturkreis lädt Meerbuscher zu einer Fahrt nach Oberhausen ein. „Die Wunder der Natur“ im GASOMETER faszinieren enorm. Von Alexander Ruth

Nach dem erfolgreichen ersten Besuch der Ausstellung „Die Wunder der Natur“ im GASOMETER Oberhausen Ende 2016 organisiert der Meerbuscher Kulturkreis (MKK) eine weitere Halbtagesbusfahrt am 22. April, nachdem die Ausstellung wegen des überwältigenden Erfolgs um weitere elf Monate verlängert wurde. Das Highlight der Ausstellung ist eine 20 Meter große Erdkugel, die im Innenraum des GASOMETER spektakulär in Szene gesetzt wird. Das Leben auf unserem Planeten wird gefeiert, und die leuchtende Erde wird hier zum Leben erweckt. Bewegte, hoch aufgelöste Satellitenbilder werden dafür auf die 20 Meter große Kugel projiziert. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht und der Wandel der Jahreszeiten werden erlebbar. Über den gläsernen Aufzug kann man sich wie ein Raumfahrer ins All auf das Dach des GASOMETER befördern lassen, um von dort oben einen beeindruckenden Blick auf die Erde genießen zu können. Die Fotoausstellung im unteren Bereich des GASOMETER orientiert sich am Wachsen und Werden auf unserem Planeten. Die rund 150 Bilder stammen von namhaften internationalen Fotografen. Die 60-minütige Führung übernehmen speziell für diese Ausstellung ausgebildete Guides.

Die Kosten für Eintritt, Führung und Trinkgelder betragen für Mitglieder 32 Euro und Nichtmitglieder 35 Euro. Abfahrt des Busses ist um 10.30 Uhr ab Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, danach Fouesnantplatz Strümp und Bahnhof Osterath (Kreisverkehr).

Anmeldung: Bei Stefanie Valentin unter 02131 601475 oder über stefanie.valentin@t-online.de.

(StadtSpiegel)