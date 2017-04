Fairtrade-Fußbälle für Grundschulen

Der Faire Handel soll im Rhein-Kreis Neuss weiter Schule machen. Von Alexander Ruth

Deshalb startet der Rhein-Kreis Neuss eine breite Informationsoffensive in allen Grundschulen zu der von TransFair e.V. getragenen Fairtrade-School-Kampagne. Die Grundschulen können ein Informationspaket zum Fairen Handel und zwei Fairtrade-Fußbälle bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises abrufen. Die Anschaffung der der Fußbälle wurde mit einem finanziellen Zuschuss der Sparkasse Neuss möglich.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Sparkassen-Kommunikationsdirektor Stephan Meiser und Kreispressesprecher Harald Vieten, der auch die Fairtrade-Kampagne beim Kreis leitet, gaben jetzt im Kreishaus Neuss den Startschuss für das Projekt. In den nächsten Tagen erhalten alle Grundschulen ein Informationsschreiben zur Kampagne.

„Die Idee des Fairen Handelns findet besonders in Schulen mit ihren Pädagogen, den Eltern und Schülern viele Multiplikatoren“, sagt Landrat Petrauschke und fügt hinzu: „Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Aktion besteht auch darin, dass die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler durch Sport und Bewegung gefördert wird.“

Stephan Meiser erläutert die Motive für das Engagement der Sparkasse Neuss: „Eine sportliche Aktion, die nur Gewinner kennt: die Förderung Fairen Handels, mehr Spaß und Bewegung für Kinder und die Unterstützung der Grundschulen vor Ort. Das passt genau zu der besonderen Motivation, mit der wir in der Sparkasse arbeiten – nämlich zum Ziel, Menschen erfolgreich machen zu wollen.“

Der Rhein-Kreis Neuss wurde im September 2010 von TransFair e.V. als Deutschlands erster „Fairtrade-Kreis“ ausgezeichnet. Seitdem engagiert er sich immer wieder mit Aktionen und Veranstaltungen für den Fairen Handel. Besonders auch in Schulen, die er unter anderem mit einem finanziellen Startzuschuss für das Schulteam auf den Weg zur Fairtrade-School-Auszeichnung fördert. Die Fairtrade-Schools-Kampagne von TransFair bietet Schulen die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die Kampagne wird von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW sowie von Engagement Global gefördert.

Bereits neun Schulen haben diese Auszeichnung im Rhein-Kreis Neuss erhalten, bundesweit sind es rund 320 Schulen. Mit der St. Martin-Grundschule in Grevenbroich gibt es seit einigen Monaten auch die erste Fairtrade-Grundschule im Kreisgebiet, die von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises aktiv unterstützt wurde. Und davon sollen es nach Amtsleiter Harald Vieten bald noch mehr geben: „Schulen mit diesem Titel wagen den Blick über den Pausenhof hinaus in die Welt. Und von dem Einsatz für den Fairen Handel profitieren alle: einerseits die Schulgemeinschaft durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen und andererseits Kleinbauernfamilien in den Entwicklungsländern durch verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen.“ Weitere Informationen zum Fairen Handel gibt es auf der kreiseigenen Internetseite www.fair-im-rhein-kreis-neuss.de und auf der Kampagnen-Seite von TransFair unter www.fairtrade-schools.de .

(Report Anzeigenblatt)