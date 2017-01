Fortbildung für Jugendleiter

Der Rhein-Kreis Neuss bietet jetzt ein neues Fortbildungsprogramm für Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit an. Von Alexander Ruth

Das Kreisjugendamt bietet 2017 in Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe ein neues Seminarprogramm an. Angesprochen sind sowohl Ehrenamtler in der Kinder- und Jugendarbeit als auch Lehrkräfte und Mitarbeiter in Offenen Ganztagsschulen. Wer die Jugendleiterkarte erwerben will, sollte an dem Jugendleiterseminar und dem Erste-Hilfe-Kursus aus dem Programm teilnehmen.

Das Jugendleiterseminar findet an zwei Wochenenden vom 24. bis 26. März in Hinsbeck sowie vom 5. bis 7. Mai in Glehn statt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Gruppenarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Ferienfreizeiten. Interessierte, die diese Fortbildung besuchen wollen, sollten sich bis zum 3. Februar 2017 beim Kreisjugendamt anmelden.

Weitere Angebote sind ein ganztägiger Erste-Hilfe-Kursus in Jüchen am 13. Mai sowie die Vorbereitung auf das Rettungsschwimm-Abzeichen in Silber und Bronze im Hallenbad Korschenbroich an fünf Abenden ab 25. April. Darüber hinaus gehört zu dem Seminarprogramm eine Fortbildung „Gegen sexuellen Missbrauch in der Jugendarbeit“ am 14. Oktober in Korschenbroich. Das komplette Angebot mit weiteren Informationen zu Inhalt und Teilnahmegebühren gibt es in dem kostenlosen Flyer „Seminarprogramm 2017“ bei Andreas Bendt vom Kreisjugendamt unter Telefon 02161 6104–5136.

(Report Anzeigenblatt)