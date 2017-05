Fußball-Stars der Zukunft FOTO: TSV Meerbusch FOTO: TSV Meerbusch 2017-05-31T10:03+0200 2017-05-31T10:03+0200

Am kommenden Wochenende werden in Meerbusch zum dritten Mal ganz große Namen zu Gast sein: Der internationale U10 OKI Pfingst Cup 2017 gastiert in Lank-Latum und Strümp. Samstags sind die Spiele von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 16 Uhr. Von Alexander Ruth