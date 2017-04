Gespräche am Freitagabend

Am Freitag, 27. April, um 18 Uhr, ist die Schiedsfrau Birte Wienands zu Gast im Cafe „Leib & Seele“. Von Kellys Grammatikou

Dr. Ute Canaris, die das Gespräch führt, wird Birte Wienands nicht nur zu ihrer Verbandsstätigkeit im Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (BDS) und zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss der Stadt Meerbusch und Kreistagsabgeordnete im Rhein-Kreis-Neuss befragen. Sie interessiert vor allem dafür, was die Studienrätin – mittlerweile i.R. -, die Wirtschaftswissenschaften, Publizistik, Pädagogik und Katholische Theologie studierte, bewegt hat, ehrenamtlich in der außergerichtlichen Streitschlichtung zu arbeiten. Schiedsfrauen und Schiedsmänner, die sowohl in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten als auch in Strafsachen, tätig sind, helfen Bürger und Bürgerinnen, die in eine Konfliktsituationen geraten sind, mit einer schnellen geld- und nervensparenden Streitschlichtung, die auch zur Entlastung der überlasteten Gerichte sowie zur Verbesserung der Streitkultur in unserem Land dient.

Birte Wienands ist in Uelzen geboren und lebt seit 1985 in Büderich. Bereits seit 1990 engagiert sich Frau Wienands als Schiedsfrau in ihrem Wohnort Büderich. Sie ist heute Vorsitzende der Bezirksvereinigung Düsseldorf des BDS und stellvertretende Landesvorsitzende NRW des BDS. In der Reihe „Freitagabend Gespräche“ stellen wir mit Birte Wienands einen Menschen vor, der nach dem Lebensmotto „Jeder ist seines Glückes Schmied“, als neutrale Dritte bei der Streitbeilegung unterstützt.

Das Gespräch beginnt um 18 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhhoeffer-Straße 9, in Büderich.

