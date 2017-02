Haftbefehl und rosa Handschellen

Da hat es mal ganz einfach klick gemacht - und schon wurde Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage in rosa Handschellen abgeführt. Von Kellys Grammatikou

Dramatische Szenen am Rathaus. Was war passiert? Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage in Handschellen? Vermummte Polizeikräfte mit Schutzwesten stürmen mit brachialer Gewalt das Rathaus? Ein Drama zeichnete sich ab! Zuvor war auch noch ein Haftbefehl eingegangen, in dem der Bürgermeisterin schwerwiegende Vorwürfe gemacht wurden.

So ernst die Lage auch war - es wurde gelacht und gefeiert! Denn bei diesen hochdramatischen Szenen handelte es sich um nichts anderes als den Rathaussturm des Nierster Prinzen Bernd I. (Wolters) sowie den beiden Kinderprinzenpaaren Prinz Maximillian (Neukirchen) und Prinzessin Hanna (Vetten) aus Nierst und Prinz Ben (Köhler) und Prinzessin Carolina (Grotzsch) aus Lank-Latum. Natürlich war auch eine Herrschar an Narren gekommen, um die großen und kleinen Tollitäten beim Rathaussturm zu unterstützen.

Prinz Bernd I., seines Zeichens Polizeihauptkommissar, gab der Bürgermeisterin und ihrem Team zuvor die Chance klein beizugeben und versuchte, mit dem Tanz der Nierster Tanzgarde die Rausgabe des Schlüssels zu erwirken. Doch weit gefehlt.

Das Rathausteam blieb knallhart. „Die Garde und die Kinderprinzenpaare dürfen gerne reinkommen - aber Du nicht“, konterte sie dem Prinzen entgegen. „Du musst draußen bleiben“, rief sie vom Rathausbalkon.

Davon ließ sich der Prinz nicht abschrecken und las, für alle zu hören, laut den Haftbefehl vor, der unter anderem der ersten Bürgerin von Meerbusch vorwarf, sich überhaupt nicht um Nierst zu kümmern. „Sie haben es versäumt, Nierst als Etappenziel der Tour de France zu integrieren“, lautet ein Anklagepunkt. Unbeeindruckt winkte auch hier die Bürgermeisterin ab.

Kurzerhand winkte der Prinz einen Polizeiwagen herbei. Schwerbewaffnete und vermummte Polizeibeamte stürmten dann, gefolgt von Prinz und Kinderprinzenpaaren, das Rathaus.

Kurze Zeit später machte es leise „klick“ an den Handgelenken der Bürgermeistern und voller Stolz hob Prinz Bernd I. den Schlüssel in die Luft - Meerbusch ist seit dem fest in Narrenhand.

(Report Anzeigenblatt)