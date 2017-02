Handwerkskammer hilft Bewerbern

Am Donnerstag, 16. Februar, haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen von Experten der Handwerkskammer Düsseldorf überprüfen zu lassen. Denn der Erfolg einer Bewerbung hängt maßgeblich davon ab, wie man sich selbst in der Bewerbung präsentiert. Von Alexander Ruth

Welche Angaben gehören in den Lebenslauf? Welche Zeugnisse muss ich beilegen? Wie muss die Bewerbung formal aufgebaut sein? Für Informationen, wertvolle Tipps und Fragen rund um das Thema „Bewerbung“ steht der erfahrene Starthelfer Rainer Weißmann am Donnerstag, 16. Februar, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr zur Verfügung. Kontakt: 0211 8795–604 oder über rainer.weißmann@hwk-duesseldorf.de.

Dieser kostenlose Beratungs- und Vermittlungsservice wird durch das Projekt „Starthelfendes Ausbildungsmanagement“ möglich, welches mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

(Report Anzeigenblatt)