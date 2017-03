Heilige Klänge singen und erfahren 2017-03-14T13:12+0100 2017-03-14T13:42+0100

Singen befreit, singen macht Spaß und singen beflügelt die Fantasie. Noch schöner wird es, wenn man in der Gruppe singt. Eine besondere Art des Singens ist das Mantra-Singen. Doch was sind Mantren eigentlich? Mantren sind eine Art heilige Klänge und können die Teilnehmer durch ihre besondere Klangschwingung in die Stille führen. Sie ermöglichen ebenso die Erfahrung der spirituellen Wirklichkeit. Yoga-Lehrerin Christel Brake lädt am kommenden Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr, Mühlenfeld 55, in Osterath, zum Mantren-Singen ein. Jeder ist eingeladen. Um eine Voranmeldung unter 0170 6669291 wird jedoch gebeten. Von Kellys Grammatikou