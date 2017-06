Heute: Endspiel in Osterath 2017-06-02T13:41+0200 2017-06-04T12:00+0200

Nach Abschluss der Meisterschaftssaison landete der SSV Strümp auf Platz 15 in der Bezirksliga. Dies bedeutete Relegation gegen Turu Düsseldorf, den 15. der Parallelgruppe. Am vergangenen Mittwoch gewannen die Strümper das Hinspiel mit 2:0 Toren. Nun gilt es im Rückspiel am heutigen Sonntag (15 Uhr) den „Sack“ zuzumachen. Gespielt wird nach Europacup-Regeln – allerdings nicht in Strümp, sondern auf dem Osterather Krähenacker, da beim SSV zeitgleich das alljährliche internationale Juniorenturnier stattfindet. Von Kellys Grammatikou