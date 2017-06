Heute gibt es Weltklassik am Klavier

Heute, um 17 Uhr, gibt es spielt Susanna Kadzhoyan im Rahmen der Serie „Weltklassik am Klavier“ im Forum Wasserturm. Von Kellys Grammatikou

Wer kennt sie nicht, die „Rhapsody in Blue“ oder die unvergessene – in Film und Fernsehen vielfach verwendete – Melodie des Stücks „In der Halle des Bergkönigs“? Mit solchen wunderbaren Kostbarkeiten der Klavierliteratur gestaltet Konzertpianistin Susanna Kadzhoyan heute, um 17 Uhr ihr Gastspiel im Forum Wasserturm, Rheinstraße 10 in Lank-Latum. Mit ihrem farbenprächtigen, funkelnden Spiel wird die vielfach ausgezeichnete Pianistin Preziosen wie Griegs „Peer-Gynt-Suite“, Elgars Kleinod „Salut d’amour“ oder auch Gershwins „Rhapsody in Blue“ auf die Tasten zaubern.

Susanna Kadzhoyan verbindet künstlerische Fähigkeiten und eine charismatische Persönlichkeit mit einem starken Willen, soliden technischen Kenntnissen und ausgeprägter Erkenntnis von Intention und Interpretation. Sie begeistert ihr Publikum weltweit. Sie gewann den 1. Preis in einigen internationalen Klavierwettbewerben und dies brachte Susanna Kadzhoyan internationalen Ruhm.

2012 absolvierte sie die Kölner Musikhochschule mit Auszeichnung sowie 2014 ihr Konzertexamen Klavier mit Auszeichnung bei Prof. N. Tichman sowie den Master of Music Kammermusik bei Prof. A. Spiri.

2013–2016 unterrichtete sie Klavier und Kammermusik an der Hochschule für Musik Freiburg. 2016 übernahm sie die künstlerische Leitung der Konzertreihe „Bechstein Young Professionals“ in Köln. Seit 2016 unterrichtet Susanna Kadzhoyan Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Wissen Sie, welche Musik als Jingle in den Werbungen „Händewaschen“, für Licher Pilsner, für diverse Lebensmittel und Konzeptauto Benefactor, sowie im Film „The Social Network“ erklang? Oder welche Musik die Passagiere der Kopenhagener U-Bahn als Flashmob mit der Kopenhagener Philharmonie überraschte? Unglaublich, aber wahr: Das ist die Musik aus Griegs Peer-Gynt-Suite!

Die Morgenstimmung, Solvejgs Lied und „In der Halle des Bergkönigs“ werden so häufig verwendet, dass sie zu den bekanntesten klassischen Melodien zählen. Die Themen aus Rhapsody in Blue von Georg Gershwin wurden genauso häufig in der Werbung und als Vertonung in vielen Filmen gebraucht. Der bekannteste ist natürlich der Soundtrack aus gleichnamigem Film „Rhapsody in Blue“ von Irving Rapper.

Karten gibt es noch an der Abendkasse.

(Report Anzeigenblatt)