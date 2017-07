Hubschrauber der Luftwaffe in Osterath 2017-06-29T14:32+0200 2017-07-03T14:31+0200

Da staunten einige Osterather nicht schlecht: Ein Rettungshubschrauber der Luftwaffe ist heute gegen die Mittagszeit an der Wache der Meerbuscher Feuerwehr an der Insterburger Straße gelandet. „Dabei handelte es um einen Krankentransport“, berichtet Lutz Meierherm, Sprecher der Feuerwehr Meerbusch. Nach der Übernahme des Patienten hob er wieder ab und flog ein Krankenhaus an. Warum in diesem Fall ein Hubschrauber der Luftwaffe eingesetzt wurde, darüber kann Meierherm selber nur spekulieren. „Manchmal übernehmen sie einfach solche Flüge, um auch den Anflug in einer Stadt zu üben.“ Von Alexander Ruth