Jetzt beginnt der zweite Bauabschnitt

In Kürze beginnt am Hohegrabenweg der zweite Bauabschnitt für die grundlegende und dringende Sanierung am Gas- und Wassernetz. Rund 170.000 Euro werden die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch als Eigentümerin der Versorgungsnetze in den kommenden Monaten investieren. Von Kellys Grammatikou