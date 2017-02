Kanzelreden im Reformationsjahr FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-02-28T12:02+0100 2017-02-28T12:11+0100

Am ersten Sonntag im März beginnt eine Gottesdienstreihe zum Reformationsjubiläumsjahr mit fünf Kanzelreden an 5 Sonntagen, immer abwechselnd in der Bethlehem- und Christuskirche in Büderich, immer um 10 Uhr. Von Kellys Grammatikou