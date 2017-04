Kontrolle von Mülltonnen!

Die falsche Befüllung von Gelben Säcken und Tonnen erschwert einen nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Daher werden die Schönmackers Umweltdienste in Meerbusch ab dieser Woche stichprobenartige Kontrollen der gelben Tonnen und gelben Säcke durchführen. Von Alexander Ruth

„Als bewusstseinsbildende Maßnahme können wir das städtischerseits nur unterstützen“, sagt Michael Gorgs, Sprecher der Stadt Meerbusch. „Das Entsorgungsunternehmen Schönmackers bittet die Bürger deshalb um Mithilfe bei Kontrolle und Mülltrennung.“ Abfall ist längst kein Müll mehr, sondern mittlerweile ein wichtiger Rohstoff. Nicht selten landen neben Kinderspielzeug und Essensreste sogar gebrauchte Windeln in Gelben Säcken und Tonnen. „Falsch befüllte Gelbe Säcke und Tonnen dürfen nicht mitgenommen werden“, erklärt Schönmackers Geschäftsführer Udo Hoffmann. Sie werden mit einem Hinweis versehen, der den Besitzer über die richtige Befüllung informiert und zur Nachsortierung auffordert. „Beim nächsten Abholtermin werden die Tonnen dann entsorgt – vorausgesetzt, diesmal ist alles korrekt. Wiederholt sich die Fehlbefüllung sind wir angehalten die Tonnen vorübergehend abzuziehen“, so der Geschäftsführer. Befüllhinweise, was in die Gelben Säcke und Tonnen gehört und was nicht, gibt es auf www.schoenmackers.de.

(StadtSpiegel)