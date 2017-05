Lange ist Kreisbrandmeister

Norbert Lange aus Meerbusch erhielt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Ernennungsurkunde zum hauptamtlichen Kreisbrandmeister. Bereits seit 2011 ist der 56-Jährige ehrenamtlicher Kreisbrandmeister, davor war er seit 2008 stellvertretender Kreisbrandmeister. Jetzt hatte sich der Kreistag dafür ausgesprochen, Lange zum 1. Mai als Hauptamtler mit einer Wochenarbeitszeit von 32 Stunden einzustellen. Möglich wurde das durch eine Gesetzesänderung auf Landesebene. Von Alexander Ruth

Norbert Lange wurde 1960 in Bedburdyck in der Gemeinde Jüchen geboren und lebt heute in Meerbusch-Osterath. 1977 trat er in die Feuerwehr Meerbusch ein, deren stellvertretender Leiter er von 1997 bis 2003 war. Lange ist als Referent sowohl am Institut der Feuerwehr des Landes Nordrhein-Westfalen als auch beim Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei tätig. Darüber hinaus ist er bestellt und vereidigt als Berufssachverständiger der Brand- und Explosionsursachenermittlung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Foto: Rhein-Kreis Neuss

(StadtSpiegel)