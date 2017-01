Macht mit bei „Ritter Rost“

Was haben ein alter Peugeot 404 aus den 60er und 70er Jahren, eine alte Registrierkasse eigentlich mit Ritter Rost zu tun. Ganz schön viel, denn beide sind quasi die Bestandteil von Ritter Rost. Und um es mit seinen Worten zu sagen: „Dem schönsten Schrott der Welt“. Von Kellys Grammatikou

Meerbusch. Ja, er ist schon ein eigenwilliger Kautz, der Ritter Rost. Die Augen aus den Lampen eines alten Peugeot, sein Brustpanzer eine alte nostalgische Registrierkasse und von Abenteuerlust und Kühnheit keine Spur. Da wirkt er doch so martialisch in seinem Blechkleid. Und überhaupt: Ritter Rost selber hält sich immerhin für den tapfersten und stärksten und schönsten Ritter und Helden im ganzen Land.

Doch weit gefehlt. Da wundert es irgendwie, dass sich der mutige Rittersmann lieber auf dem Klo einschließt und Zeitung liest oder mit seinem Teddy ins Bett verkriecht. Doch eines hat Ritter Rost geschafft - mit seiner lieblich verspielten Art hat er es in die Herzen der Kinder geschafft, der großen und der kleinen Kinder.

Die Idee des eigenwilligen Ritters stammt aus der Feder von Jörg Hilbert. Dass der Kinderbuchautor mit dem Ritter mal einen ganz besonderen Kinder- und Erwachsenen-Helden schaffen würde, damit hatte er nicht gerechnet.

Und Ritter Rost kommt einfach gut an - auch in Meerbusch. Denn dort gibt es einmal im Jahr das Ritter-Rost-Musical im Forum Wasserturm an der Rheinstraße in Lank-Latum. In diesem Jahr heißt das Stück „Ritter Rost macht Urlaub“. Und wie in jedem Jahr werden Kinder und Jugendliche gesucht - als Schauspieler und als Musiker, die Lust haben, bei Ritter Rost mitzumachen. Das Casting ist für Samstag, 14. Januar geplant. Wer mitmachen möchte, sollte sich noch schnell per Mail bewerben.

(StadtSpiegel)