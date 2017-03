Modelleisenbahnen in Kaarst! 2017-03-22T16:41+0100 2017-03-22T16:41+0100

Im Jahr 2017 feiert die Interessengemeinschaft Modellbahn Kaarst ihr dreißigjähriges Bestehen und richtet am 25. und 26. März eine Modellbahnausstellung mit wieder internationaler Beteiligung aus. Die Modelleisenbahnausstellungen in Kaarst sind mittlerweile ein überregional bekanntes Event der Modelleisenbahnerszene. Veranstaltungsort ist wieder das Albert-Einstein-Forum, Am Schulzentrum 16, in Kaarst. Dem Anlass entsprechend wurde eine neue Schauanlage gebaut, die „Hafenliebe“. Modellbau auf höchstem Niveau war der Anspruch und so wurden unter anderem im Modell eine Hubbrücke nach Lübecker Vorbild und eine Klappbrücke nach Emdener Vorbild realisiert. Anblick und Funktionalität dieser Anlage werden auch eingefleischte Modelleisenbahner überzeugen. Von Alexander Ruth