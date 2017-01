Neu: „Kickstart Karriere“ in Neuss

Am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr findet am Campus Neuss der Europäischen Fachhochschule (EUFH) zum ersten Mal die Veranstaltung „Kickstart Karriere“ statt. Eingeladen sind alle, die mit dem Gedanken spielen, ein berufsbegleitendes Bachelor- oder Masterstudium zu absolvieren. Es geht nicht nur um eine Vorstellung des Studienprogramms der EUFH für Berufstätige. Viele Infos rund um die Karriere runden diesen Abend ab. So geht es zum Beispiel in einer Vier-Farben-Analyse um die für die Teilnehmer am besten geeigneten Berufsfelder. Auch das Thema Gehaltsverhandlung und Verhandlung über eine Studiengebührenübernahme durch den Arbeitgeber werden eine Rolle spielen. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)