Neue Kurse beim Teckel-Club

Neue Kurse bietet der Meerbuscher Teckelclub ab dieser Woche an. Von Kellys Grammatikou

Die Gruppe Meerbusch e. V. im Deutschen Teckelklub 1888 e. V. startet mit drei neuen Kursen. Am Freitag, 10. März, um 17 Uhr beginnt ein Gehorsamskurs (Begleitehundekurs). Begleithundelehrgang bedeutet Teamarbeit, Konsequenz in der Erziehung und vor allem viel Lob zum richtigen Zeitpunkt und an der richtigen Stelle. Am Ende des Kurses steht die Begleithundeprüfung. Den Teilnehmern steht aber frei ob sie den Lehrgang mit dieser Prüfung beenden wollen. Jeden Samstag um 10 Uhr dürfen Welpen spielen. Dann beginnt der neue Welpenspielkurs. Teckelwelpen bis sechs Monate dürfen miteinander – unter Aufsicht erfahrener und ausgebildeter Mitglieder – toben und miteinander spielen. Es werden auch kleine Gehorsamsübungen durchgeführt. Ab 11 Uhr wird das Erlernen eines dackelgerechten Geräteparcours angeboten. Wer möchte, kann mit seinem Hund auch das Longieren und kleine Elemente aus dem Bereich Obedience erlernen. Weitere Auskunft unter Telefon 02133/46632 oder 0173/8288167

(StadtSpiegel)