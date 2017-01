Neusser Amt wird aufgelöst Teilen

Das Lastenausgleichsamt beim Rhein-Kreis Neuss wird zum 1. Januar 2017 aufgelöst. Das Kreissozialamt teilt mit, dass in Zukunft das Bundesausgleichsamt in 61350 Bad Homburg v.d. Höhe an der Saalburgstraße 157 Ansprechpartner für alle Fragen des Lastenausgleichs ist. Dieses ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 030 187030–0. Von Alexander Ruth