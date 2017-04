Polizei sucht Einbrecher 2017-04-18T11:42+0200 2017-04-18T11:41+0200

Am Ostermontag gegen 1.45 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei verdächtige Personen an der Grünstraße. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass zunächst unbekannte Täter die Scheibe eines BMW eingeschlagen und sich am Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Nach Zeugenangaben hätten sich zwei Verdächtige kurz vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen entfernt. Im Rahmen der Fahndung nahmen die eingesetzten Polzisten einen 23-Jährigen in einem Gebüsch an der Grünstraße widerstandslos fest. Er trug einen Rucksack sowie Werkzeuge bei sich. Ein Hubschrauber sowie ein Diensthund wurden in die weitere Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen eingebunden. Zum Gesuchten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Circa Mitte 20 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, blonde Haare, normale Statur. Er soll helle Schuhe und eine dunkle Lederjacke getragen haben. Die Fahndung nach diesem Mann verlief bislang ohne Erfolg. Von Kellys Grammatikou