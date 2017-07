Porsche Cayenne in Büderich gestohlen 2017-06-28T16:10+0200 2017-07-03T14:31+0200

In der Zeit zwischen vergangenem Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter in Büderich einen schwarzen Porsche Cayenne. Die Geländelimousine, Erstzulassung 2014, mit den amtlichen Kennzeichen KR-DD200 war zur Tatzeit an einem Seitenweg der Marienburger Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Von Alexander Ruth